Partido MIRA denuncia irregularidades en puestos de votación en el exterior

Esta colectividad, directa damnificada de un error en el escrutinio en las pasadas elecciones, mostró imágenes en las que una persona ayuda a varios votantes.

“Tenemos aquí unas fotografías de este señor que está ayudando a una persona en el cubículo a votar, eso se puede hacer cuando es una persona con discapacidad por ejemplo, pero solo a una no a varias. Aquí lo vemos ayudando a otra persona también en otro cubículo", señaló Carlos Baena, presidente del Partido MIRA.

También hay otras preocupaciones desde la organización electoral, que tienen que ver con el software de escrutinio a cargo de la Registraduría.

"No entiendo por qué razón hay dos softwares de escrutinios que administra la misma unión temporal, a través de dos subcontratistas. Un subcontratista tiene un software de escrutinio para la Costa Atlántica y el centro del país y otro subcontratista administra el escrutinio para parte del país", explica Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral.

La organización electoral también aclaró que los resultados que se conocen poco después del primer conteo no tienen carácter vinculante y que es meses después, cuando finalice el escrutinio, que el Consejo Nacional Electoral certificará finalmente quienes quedaron electos.