Partidos respaldan a Santos tras decisión de dejar de comparecer ante La Haya

​El presidente Juan Manuel Santos, quien anunció este jueves que Colombia dejará de comparecer ante la Corte de La Haya por el litigio con Nicaragua, aseguró en una alocución televisiva que se defenderá hasta el último centímetro del territorio nacional. El Jefe de Estado, que se presentó acompañado de miembros de partidos de la Unidad Nacional y la oposición, llamó a conformar un frente unido con el fin de proteger los intereses del país en el mar Caribe.

“Los colombianos pueden estar seguros, muy seguros, de que todos unidos vamos a seguir defendiendo hasta el último centímetro de nuestro territorio. Por eso he llamado a formar un frente unido, firme, inquebrantable para proteger los intereses de Colombia en nuestro mar Caribe”, manifestó el Jefe de Estado en una alocución luego de las decisiones emitidas por esa de la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

El Jefe de Estado resaltó el apoyo unánime recibido por el Gobierno de Colombia, que anunció que no comparecerá ante dicho tribunal, en relación con los límites con Nicaragua.

“El tema era, y es, cosa juzgada y no se podía volver a abrir”, subrayó.