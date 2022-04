Pasajero denuncia que "colado" le quitó su puesto en vuelo Santa Marta - Bogotá

En redes sociales, un hombre identificado como Alberto Echeverri decidió dar a conocer una amarga situación que vivió recientemente en un vuelo de la aerolínea Avianca. El ciudadano denunció que no pudo viajar con su esposa y bebé por culpa de un “colado” que se sentó en la silla que le habían asignado a él.

El hombre relató a través de un hilo en Twitter que esto ocurrió el pasado 19 de abril en un trayecto Santa Marta-Bogotá, día en el que se presentaron varias cancelaciones en el aeropuerto internacional Simón Bolívar y otras terminales aéreas por mal tiempo.

Echeverri señaló que fueron muchos los afectados por la situación y que fue incluso bajado varias veces del vuelo.

Les cuento cómo ayer un COLADO me impidió viajar con @Avianca, dejando solas a mi esposa y mi bebé. Incluso, con la @PoliciaColombia a bordo, NO FUE EL COLADO quién se bajó del avión.



Esta es una una historia de incumplimiento de estándares de seguridad y falta de control. 🧵 — Alberto J. Echeverri (@abadiavernaza) April 20, 2022

Finalmente, en el momento que pensó que podría viajar con su esposa y bebé, como se había resuelto con los demás pasajeros que estaban esperando -que las familias fueran primero-, afirma se llevó la sorpresa de que otro hombre estaba sentado en la silla que le habían asignado a él.

El supuesto colado se negó a bajarse del vuelo y, tras reclamarle a la aerolínea, Echeverri no tuvo más remedio que desistir de viajar para no afectar ni a su familia ni a los demás pasajeros.

“¿Cómo es posible que la Policía Colombia no sea capaz de intervenir? Lo preocupante es que ni el capitán del vuelo, como responsable de la seguridad del vuelo, ni su jefe de cabina se pronunciaron. ¡Muy mal Avianca!”, exclamó.

Sobre lo sucedido, el hombre afectado aseguró que no es la primera vez que ocurre: “¿Lo inaudito? Sí, hay más. Mientras solucionábamos, el personal en tierra confesó que no es el primer colado. Que pasa -digamos- con frecuencia porque no hay controles de seguridad en el aeropuerto de Santa Marta. Que hay gente que se mete por las salas de equipajes u otras puertas”, indicó.

Por su parte, la aerolínea Avianca indicó que está verificando con la tripulación del vuelo lo que ocurrió.