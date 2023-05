Pasajero murió en avión de Avianca que cubría la ruta Madrid – Bogotá

En la madrugada de este martes 30 de mayo de 2023 se registró una emergencia médica a bordo de un avión de Avianca que cubría la ruta Madrid – Bogotá. Un pasajero falleció al interior de la aeronave, al parecer, por un ataque cardíaco.

Esta situación ocurrió al interior del vuelo AV11, que partió desde el aeropuerto de Barajas y tenía como destino El Dorado, según reportan varios medios de comunicación.

Algunos usuarios de las redes sociales que iban a bordo de ese Boeing 787 relataron lo ocurrido. De acuerdo con su testimonio, el vuelo AV11 se desvió hacia Venezuela y allí solicitó autorización para aterrizar en Caracas para que el pasajero que sufrió la emergencia médica fuera atendido.

“Un vuelo de Avianca aterrizó en Caracas por una emergencia médica a un pasajero masculino. El pasajero falleció de un ataque cardíaco”, señaló un internauta de Twitter.

Un vuelo de Avianca aterrizó de emergencia en Caracas por una emergencia médica a un pasajero masculino, el pasajero falleció de un ataque cardíaco. — josue gabriel (💸💸) (@josuegabriel) May 30, 2023

Otro usuario de las redes sociales manifestó que los pasajeros duraron más de una hora al interior de la aeronave mientras la emergencia era atendida: "Según la información de las azafatas no podemos bajarnos del avión, no es permitido por las autoridades venezolanas. No podemos despegar, tampoco llega la policía, ni servicios de urgencias”.

Según Noti 21, tras superar la emergencia, el avión siguió rumbo al aeropuerto El Dorado de Bogotá.

¡DEJÓ LA EMERGENCIA Y SIGUIÓ! Avión de Avianca Boeing 787 Dreamliner matrícula N785AV que tenía la ruta #Madrid - #Bogotá #AV11 giró sobre #Barinas hacía #Maiquetia al decretar emergencia médica, ya el avión se encuentra en #Bogota tras hacer la pausa.#Noti21 pic.twitter.com/8mVZyHSujz — NOTI21 (@Noti21_) May 30, 2023

Agresión a funcionarios

Dentro de las aeronaves y en las terminales aéreas no solo ocurren emergencias médicas, también situaciones de seguridad que muchas veces terminan con personas lesionadas.

En redes sociales se hizo viral un video que muestra a una mujer que agredió a dos funcionarios de Avianca en el aeropuerto Los Garzones, ubicado en Montería. La señora atacó a los empleados a punta de insultos, puños y patadas.

Según la cuenta en Twitter que compartió las imágenes, los funcionarios de Avianca le pidieron a la mujer que presentara el registro civil de sus hijos para que pudiera viajar con ellos.

La petición no le habría agradado a la señora, quien decidió protagonizar el caso de intolerancia, mientras una niña, al parecer su hija, gritaba y lloraba.

"Triste como se normalizó, recientemente, el irrespeto y la violencia en Colombia hacia las normas. Esta vez le tocó a @Avianca. Sus empleados le piden de acuerdo a la ley a esta señora el registro civil de sus hijos para viajar con ellos. Ella los insulta y los agrede ¡Inaceptable!", trinó una cuenta de denuncias.