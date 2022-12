Pasajero salió literalmente volando por panorámico de bus

En Barranquilla, Atlántico, un hombre que acababa de ingresar a un vehículo del sistema masivo de transporte, salió -literalmente- volando a través del vidrio panorámico.

En el video obtenido por Noticias Caracol se aprecia cómo el pasajero termina expulsado en forma violenta desde el interior de un bus de Transmetro. El hecho tiene aún sin palabras al hijo de Jesús García, protagonista del insólito percance.

"Fue muy impactante cuando yo vi el video le di gracias a Dios que mi papá este vivo. No todo el mundo tiene la suerte de contar esta historia", declaró Jaime García.

El protagonista del evento, Jesús García, dio su versión de los hechos: "Me subo al alimentador y el conductor inmediatamente pone en marcha el vehículo, yo trato de pasar la tarjeta pero no me lee. Al segundo intento, cuando ya me lee la tarjeta, siento el jalón en la siguiente esquina. Salgo disparado por el parabrisas y caigo en el pavimento de cabeza", declaró el accidentado.

En las imágenes se aprecia cómo el barranquillero cae al frente del bus, el cual por fortuna, detiene la marcha. Luego, muchas personas se acercan a socorrerlo.

Jerson González director de operaciones de Sistur, empresa operadora del Transmetro aseguró que el accidente lo provocó otro bus.

"Un vehículo de servicio público trata de cerrarle la vía al vehículo de Transmetro y es donde el vehículo por reacción frena para evitar ser accidentado", indicó Jerson González, director de operaciones de Sistur.

Jesús García, quien mira una y otra vez el video, no puede salir de su incredulidad de haber vivido tan aparatoso accidente y estar vivo para contarlo.