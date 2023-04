Pasajeros de Ultra Air con destino a San Andrés: ojo a esta información

El Ministerio de Transporte y Avianca anunciaron una ampliación de la asistencia a los viajeros que resultaron afectados por el cese de actividades de Ultra Air.



Estas nuevas medidas son para los pasajeros que tienen como destino el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Se trata de un plan que irá hasta el 10 de abril de 2023 con 15.000 sillas en 82 vuelos nuevos. El plan comenzará en la madrugada de este sábado, primero de abril, y es importante manifestar que será sin costo.

Entretanto, se conoció que el Gobierno nacional anunció que, además de Avianca, las aerolíneas Latam y Wingo transportarán a los pasajeros afectados por esta situación.

A los esfuerzos de las compañías se sumarán aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC. Precisamente, en estos aviones se han movilizado 124 pasajeros desde San Andrés a Rionegro y Bogotá.

En el avión presidencial también se adelantó la ruta Cartagena – Santa Marta – Bogotá para 30 pasajeros.

“Solicitamos tranquilidad y respeto al personal en los aeropuertos, porque esta coyuntura no se soluciona con las vías de hecho. Se están ofreciendo disponibilidades para todos y no me cabe la menor duda que todos los pasajeros de Ultra serán atendidos para que junto con sus familias cumplan con el anhelado viaje de Semana Santa”, manifestó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

¿Qué hacer si compró vuelo por Ultra Air y resultó afectado por el incumplimiento de la aerolínea?

Si se vio afectado por el cese de operaciones de Ultra Air debe dirigirse al aeropuerto, a alguna de las oficinas de las aerolíneas que ha dispuesto un plan de protección a usuarios afectados. Estas son Latam, Wingo y Avianca.

En estas aerolíneas existen dos planes de protección a los que usted puede acceder, la reubicación gratuita, que es sujeta a disponibilidad de sillas, y la reubicación con tarifa de protección, que varía según el destino. Es importante recordar que, en estos momentos y debido a la temporada alta, la disponibilidad de sillas es baja.

Pero si prefiere el reembolso del tiquete, puede acceder a la página de Ultra Air y allí se va a encontrar una opción donde podrá llenar un formulario con sus datos.

Ante la gran pregunta de por qué Ultra Air siguió con la venta de tiquetes, a través de un comunicado la aerolínea respondió que tenían una solicitud de crédito con una entidad financiera, respaldados por accionistas y a la espera de una solución del Fondo Nacional de Garantías y de fondos internacionales, y que, una vez que tuvieron la confirmación de que los recursos no llegarían, suspendieron la venta.