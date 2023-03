Pasajeros de Viva Air denuncian que aerolíneas les están exigiendo comprar un tiquete de regreso

No paran los problemas para cientos de pasajeros de Viva Air que buscan un cupo para viajar. Decenas de ellos se quejaron porque las aerolíneas les estarían exigiendo, a quienes viajan a San Andrés, la compra de un tiquete de regreso para permitirles el abordaje.

“No es justo que ya habiendo pagado un paquete completo de ida y regreso tenga que volver a comprar tiquete”, dice Robert Villegas, uno de los afectados.

Otra pasajera denuncia que pagó siete millones por el viaje “y ahorita dos millones más para podernos regresar, cuando ya estaba pago”.

Angie Vásquez, representante de una agencia de viajes, confirmó que a los pasajeros de Viva Air “les están exigiendo un tiquete de regreso, que para pasajeros con bajos recursos los están afectando”.

Ante las quejas de los usuarios de Viva Air, Franklin Vanegas, gerente de Avianca en el aeropuerto El Dorado, explicó por qué se está pidiendo el pasaje adicional.

“Para todos los viajeros que van con destino a San Andrés, por decreto para la entrada la isla, es muy importante que todos los viajeros tengan un tiquete de regreso, un tiquete de salida de la isla. Para estos viajeros lo que les pedimos es que para poder nosotros entregarles o protegerlos en el vuelo de destino a San Andrés es importante que demuestren que tienen un tiquete confirmado de retorno”, sostuvo.

Por otro lado, representantes de algunas agencias de viaje aseguraron que tienen paquetes turísticos vendidos a clientes de Viva Air hasta diciembre de este año y no saben qué solución les pueden brindar a los clientes ante la crisis que generó la suspensión de labores de la aerolínea.

Pero no son los únicos usuarios de la empresa colombiana que siguen teniendo problemas. Un grupo de ciudadanos argentinos lleva cuatro días en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tratando de regresar a Buenos Aires.

“Nosotros no queremos alojamiento, no queremos que nos den ni comida, no queremos nada, nos queremos ir, y lo único que pedimos es que saquen de a uno o dos por vuelo, pero no sacan a nadie. Ellos llenan el avión, sobrevenden, salen con eso y la ayuda nunca existe, estamos tirados acá”, afirmó una de estas personas. Los extranjeros, al parecer, podrán viajar el domingo 5 de marzo.

Además, a varios turistas nacionales se les han retrasado sus vuelos.

Hugo Agredo, uno de los afectados por Viva Air, cuestiona a las aerolíneas que están brindado ayuda porque “nos dicen que van a ver si nos hacen un favor. No es un favor, 11 millones costó un pasaje de la familia”.

