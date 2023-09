Pasaporte en Colombia: quienes intentan tramitarlos denuncian “mafia” dentro de Cancillería

Desde la madrugada empiezan las filas en las sedes de la Cancillería para tramitar el pasaporte en Colombia. Algunos ciudadanos tienen cita, pero otros intentan sacarla personalmente porque la página web para agendarla jamás funciona, aseguran. Hablan de una mafia en el interior de la entidad gubernamental para ese proceso.



“Es una corrupción, una mafia que hay a nivel interno, porque ¿cómo es posible que a todos nos toque esperar por la página hasta 15 días y unas personas que tienen el acceso a pagar, pagan y en un día se la sacan?”, expresó molesto un hombre que esperaba a ser atendido.

Otro ciudadano denunció que la página de la Cancillería “todo el tiempo, dice ‘Está habilitada a partir de las cinco de la tarde del día anterior’. Entras a las cinco en punto, no carga la página, se deshabilita el acceso a la página, no carga el acceso y, cuando vuelve a cargar, sale nuevamente el mensaje ‘Ingrese a las cinco de la tarde’”.

“A nosotros no nos deja sacar la cita, no podemos sacar la cita, pero el tramitador cobra 100.000 y a él sí le deja sacar la cita, porque yo tuve un caso, me faltó uno y tocó pagarle a un tramitador y nos sacó la cita”, sostuvo otra ciudadana.

Y por eso es que varias personas que están preocupadas por sacar el pasaporte en Colombia hablan de “una corrupción de adentro, porque adentro es donde están generando las citas y cobrando. Ellos están ganando su sueldo del Gobierno y se la están ganando todo a costillas de nosotros”.

Publicidad

Las filas para el pasaporte en Colombia han aumentado ante la angustia que tienen muchos ciudadanos de quedarse sin el documento después del 2 de octubre, cuando termina el contrato con la firma que los produce en la actualidad.

La situación por el pasaporte en Colombia parece ser la misma en ciudades como Bucaramanga, donde las filas para solicitarlo son eternas y alcanzan hasta tres cuadras de longitud.

En Cúcuta también hay decenas de personas requiriendo el documento. Según la información de la oficina de pasaportes del Norte de Santander, al día se están agendando 420 citas.

Publicidad