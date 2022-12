Pasaron diez años para que reanudaran audiencia contra ‘Lobo Feroz’ por abuso a un niño

Diligencia contra Juan Carlos Sánchez se hizo en Barranquilla pese a que el acusado está detenido en Venezuela. Proceso no había avanzado por falta de testigos.

El caso por el que se le juzga al violador es el de un menor que hoy en día es mayor de edad y tiene un hogar formado.

Por acceso carnal violento con menor de 14 años deberá responder Juan Carlos Sánchez, quien continúa detenido en el vecino país y tiene en su contra indagaciones por unos 276 casos de abuso a niños.

El fiscal recalcó que este proceso en particular inició en el 2008 y se reanudó 10 años después porque la mayoría de veces no aparecían los testigos.

A propósito del tema, la defensora de los derechos de los niños Elena Bustos, manifestó que el abuso sexual contra los menores es uno de los delitos con mayor impunidad.

Bustos señaló que las diligencias son lentas y que un fiscal tiene a cargo unos 500 casos, algo que no permite la celeridad.

