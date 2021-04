Paseadores de perros estarían obligados a estudiar un técnico, según este proyecto de ley

Cursa un proyecto de ley en el Congreso que delimita la titularidad de los derechos de los animales y establece las garantías mínimas de protección a esos seres. Su nombre es ‘Código de bienestar y protección animal’. El representante a la Cámara Juan Carlos Losada explicó en Noticias Caracol en qué consiste este documento de más de 250 artículos.

¿Cómo va a hacer para que los congresistas lean el extenso documento?

Hemos logramos más de 17 alianzas públicas, hemos realizado unos talleres en el Congreso para explicar las medidas que acá se están tomando; los congresistas llegaron con el código leído.

¿Cómo va a regular el abandono, el maltrato en sitios de baño y peluquerías?

La ley 1776 de 2016, que penalizó el maltrato animal, fijó un procedimiento para lo penal, pero no de manera clara para el maltrato cuando no se causa la muerte o lesión grave. Ese tipo del maltrato leve no está regulado. Por eso, creamos las medidas administrativas que deben ser tomadas en esos casos.

Nos ha dicho la Fiscalía que el 40 por ciento de denuncias por maltrato animal están ligados a servicios de peluquerías, baño, paseadores, y lo que hemos hecho es exigir que quienes tengan a cargo esas tareas deben tener como mínimo los estudios técnicos, para poder hacer ese tipo de procedimientos. En el tema de paseadores, estamos regulando el número de perros que deben tener.

¿Qué propone en el tema de los criaderos de animales?

No estamos acabando con la reproducción, ni con los criaderos, ni con la comercialización, estamos es poniéndoles reglas. La primera es lo que hizo Medellín, lo que la convirtió una de las 10 ciudades más amigables con los animales en el planeta, es que la reproducción se puede hacer solo a través de personas jurídicas y no naturales.

Debe cumplir con los requisitos de bienestar de los animales, una infraestructura mínima para poder poner tener esa licencia.

En Colombia tenemos más de un millón de animales en las calles, una situación catastrófica de maltrato animal.

¿Qué va a pasar con los animales de trabajo?

Ellos (las mascotas) tienen derecho al descanso, a condiciones de bienestar, deben ser trazadas de acuerdo a la especialidad de cada especie, se deben establecer horarios de trabajo, de esparcimiento.