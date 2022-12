Paso de huracán Otto por Panamá deja siete muertos

Las autoridades panameñas reiniciaron la búsqueda de cuatro desaparecidos por los estragos de Otto, que pasó de huracán a tormenta tropical tras provocar la muerte de tres personas.

"Estamos desplazando un helicóptero para continuar con la búsqueda de tres desaparecidos que quedó pendiente en la tarde de ayer [por martes]", dijo en conferencia de prensa José Laniado, jefe de operaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), aprovechando que las condiciones meteorológicas han mejorado en la costa caribeña de Colón.

Los tres desaparecidos iban a bordo de una embarcación, de la que se pudo rescatar a otros tres integrantes.

Las autoridades buscan a otra persona que estaba en las inmediaciones del río Utivé, en la provincia de Panamá.

El Senan no ha podido confirmar todavía si dos embarcaciones desaparecieron en el océano Pacífico, ya que "se reciben muchas llamadas falsas", advirtió Laniado.

Hasta el momento, tres personas han perdido la vida a causa de Otto.

Los fallecidos son una pareja que fue sorprendida en Burunga, provincia de Panamá Oeste (contigua a la capital), por un deslizamiento de tierra mientras dormía y un niño de 9 años que murió al caer un árbol sobre el vehículo en el que se encontraba a las afueras de su colegio.

Las autoridades panameñas esperan que Otto no afecte más al país ya que, según los últimos reportes, se está desplazando hacia Nicaragua.

"En las últimas horas el país ha evidenciado que las condiciones en algunos puntos han mejorado y no hemos registrado incidentes mayores", aunque la alerta roja para el Caribe panameño "se mantiene", sostuvo el director del Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis.

En San Andrés se instó a turistas y raizales a no salir de hoteles ni casas después del mediodía.

También se restringió la navegación de embarcaciones pequeñas en las playas de Santa Marta y se prohibió el ingreso a las de Cartagena, lo que se mantendrá por lo menos hasta el jueves.