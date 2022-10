Pasó lo inevitable en Casanare: se desplomó puente sobre el río Ariporo

Se desplomó el puente sobre el río Ariporo en Casanare, dejando paralizado el transporte de carga y pasajeros. Eunice Escobar, alcaldesa de Paz de Ariporo, cuestiona que, pese a que se sabía que el paso iba a derrumbarse, aún no se haya establecido una ruta alterna.

“Cinco días, más de 120 horas y no tenemos un plan de contingencia por el responsable que es Invías. Esta es una vía nacional, la marginal de la selva, y lamentablemente estamos teniendo afectaciones de todo tipo”, sostuvo.

Por su parte, Corporinoquia dijo que emitió un informe técnico hace 16 años en el que advertía el riesgo del colapso del puente sobre el río Ariporo.

“La raíz del problema no estaba alrededor del estribo del puente, sino 100 metros aguas arriba donde el río choca en este punto y tiene su proceso de socavación. No lo hizo el Invías, no prolongó el muro, pero sí decide prolongar el puente y hacer un nuevo estribo”, explicó María Avendaño, ingeniera civil de la corporación.

Por la caída del puente sobre el río Ariporo hay desabastecimiento de combustible en Arauca. La gobernadora del departamento, Indira Luz Barrios, realiza gestiones para poder ingresarlo por la ruta Los Libertadores.