Pastrana califica al ministro del Interior de "camarero de Pablo Escobar"

El rifirrafe entre el Gobierno Nacional y el expresidente Andrés Pastrana Arango apunta a crecer con el paso de los días.

En medio del cruce de declaraciones sobre la paz en Colombia entre Pastrana y el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez , el expresidente le recordó el pasado político al funcionario.

En diálogo con Blu Radio, Pastrana habló de la cercanía de Carrillo con el otrora jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. ( Escuche la entrevista )

Hasta de "camarero de Pablo Escobar" tildó Pastrana al ministro del Interior. Además, señaló que el funcionario fue condenado por la Procuraduría por sus actuaciones durante el gobierno de César Gaviria Trujillo

Ya al referirse sobre la respuesta de Carrillo a la entrevista que Pastrana concedió a El Espectador sobre el proceso de paz, el exmandatario se preguntó: "¿Dónde está la tolerancia del Gobierno y la posibilidad de poder opinar los colombianos?".

"Si queremos la paz hay que ser tolerantes porque acá está claro que cuando un colombiano opina se le viene el mundo encima. Me llama la atención que por opinar sobre el tema de la paz se me catalogue de guerrerista en Colombia", señaló.

En el mismo sentido, insistió en que nunca en medio de un proceso electoral se había adelantado un diálogo con la guerrilla, lo cual cambia sustancialmente las condiciones hacia la paz.

"Los hermanos del presidente y la gente cercana dicen que si no se reelige a Santos no habrá paz en Colombia, y yo digo que si eso es verdad hasta dónde Santos está dispuesto a entregarles a las Farc y hasta dónde la guerrilla va a pedir al Gobierno", sostuvo.

