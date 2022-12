Pastrana niega que supiera de antemano que 'Tirofijo' lo plantaría en el Caguán

Andrés Pastrana manifestó su molestia ante las declaraciones de uno de los excomisionados de paz durante su Gobierno, Víctor G. Ricardo, quien aseguró que tanto él como el exmandatario sabían que Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo’, no asistiría al lanzamiento de los diálogos de paz con las FARC en 1999.

“Desde luego eso hizo daño al proceso, pero no podíamos como Gobierno salir a justificar esa ausencia. Por eso nunca se dijo y yo he sido muy parco, cuidadoso y reservado, hasta ahora que lo estoy contando”, declaró en entrevista impresa el exfuncionario.

Consultado sobre el tema por Noticias Caracol, Víctor G. Ricardo respondió: “le comuniqué al presidente, él incluso llevó preparadas dos intervenciones, una si iba y otra si no iba”.

El expresidente Andrés Pastrana no dudó en responder a estas declaraciones de su excomisionado de paz a través de twitter: “Lo dicho por Víctor G. Ricardo, además de mentiroso, es absurdo”.

Frente a la respuesta del exmandatario, el excomisionado de paz respondió: "siento mucho que el expresidente Pastrana falte a la memoria y falte a la verdad de los hechos, porque pues evidentemente fueron así y no tengo porque en este momento por salir a decir lo que no fue”.

Por su parte el también excomisionado de paz Camilo Gómez, salió en defensa del exprimer mandatario.

"Tengo la certeza absoluta en que el presidente Pastrana no sabía que Marulanda no iba y si Víctor G. sabía me parece muy grave que no le haya contado”, dijo Gómez.

Finalmente, Victor G. Ricardo dijo que intentó convencer en repetidas ocasiones a alias ‘Tirofijo’ de que asistiera al encuentro, pero que la respuesta fue la que los colombianos conocemos como el episodio la Silla vacía”.