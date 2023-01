Patrimonio de exgerente de Surtigas aumentó en unos $4.000 millones, según Fiscalía

Magín José Ortiga Pareja y otros dos exdirectivos de la compañía fueron imputados por presuntas irregularidades en contratos. Ninguno se allanó a cargos.

Ortiga Pareja fungió como gerente de Surtigas entre los años 2013 y 2016, periodo en el cual se incrementó su patrimonio, indicó la Fiscalía al señalarlo de administración desleal, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito.

Publicidad

Por los dos primeros delitos también fueron judicializados Ciro Said Lázaro Finamore, ex gerente administrativo y financiero; y Luis Carlos Tangarife Kalil, ex director de Ingeniería y Construcción de esa empresa de servicios públicos.

La compañía, con sede en Cartagena, comercializa gas natural en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena y parte de Antioquia.

Según las investigaciones, entre 2014 y 2016 Ortiga Pareja supuestamente contrató diferentes tipos de servicios por 22.000 millones de pesos con empresas en las que al parecer tiene intereses, como es el caso de Porseguir y Proexcom, en donde tiene negocios con el representante legal de ambas, y en Creec de la que es socio.

Se conoció que estas empresas con las que contrató hicieron transferencias bancarias a sus cuentas o a las de familiares suyos en el extranjero.