Patrullera Andrea Cortés fue destituida e inhabilitada por caso de robo en una droguería

Andrea Cortés Guarín, la primera mujer trans de la Policía de Colombia, fue destituida e inhabilitada como resultado de un proceso disciplinario que se le inició tras resultar involucrada en un presunto caso de robo .

Según la trabajadora de una droguería ubicada en el centro comercial Titán Plaza, la patrullera se llevó una crema de contorno de ojos sin pagar.

La uniformada, que está envuelta en el proceso por presunto robo, se defendió y aseguró que la vendedora le ofreció una crema para las ojeras que estaba en promoción.

"Le digo que sí, que me la llevo. Entonces, la vendedora me pasa una bolsa para que yo empaque los productos cancelados. No sé si por razones del COVID-19 ella no empacó. Yo soy la que guardo en la bolsa el migriñón y la crema, pago y me retiro del establecimiento", dijo Andrea Cortés.

Sin embargo, este lunes se conoció el fallo del proceso disciplinario adelantado por la Policía y allí se decidió destituir e inhabilitar a la patrullera Andrea Cortés.

Este mismo estableció que la patrullera, quien no estaba de servicio pero estaba uniformada, tomó la crema de 141.000 pesos "para su beneficio propio", incurrió en una falta gravísima y actuó con dolo.

Ante este fallo, el abogado de la patrullera Andrea Cortés indicó que pedirán la revocatoria del fallo y que sea la Procuraduría la encargada de pronunciarse.