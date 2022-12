Paula Nicole, ¿víctima del tráfico de órganos?

La desaparición de la niña Paula Nicole Palacios, denunciada en la víspera de la Navidad de 2014, causó consternación en su natal Nariño y en todo el país.

Once meses después, la declaración de uno de los supuestos implicados causó mayor indignación al conocerse una nueva hipótesis del crimen: que la menor habría sido secuestrada por una red del tráfico de órganos.

Publicidad

Ante las autoridades, José Germán Paguatián, primer capturado por la desaparición de la niña reveló la presunta forma como se llevó a cabo el plagio. El acusado aseguró que fue contactado por Blanca Digna López López, quien sería la autora intelectual del plagio. Según su testimonio, la mujer se dedicaba al tráfico de armas y de vehículos robados, así como al tráfico de niños.

“Me decía que habían [sic] vueltas así, que por cada niño daban entre 50 a 60 millones. Que ella tenía contactos en Cali y con unos manes de Bogotá”, testificó Paguatían.

Sobre el secuestro, el hombre declaró: “Yo vi a Blanca y a Yolanda (Matabajoy) en la entrada del colegio y la niña. Miré que estaba por ahí a unos 5 metros; ahí Blanca me hizo señas que ahí estaba la niña y en ese momento o me bajé y abrí la puerta y se montó Yolanda, subió a la niña; yo me monté detrás de ella y la sujeté a la niña”.