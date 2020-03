Pautas para empresarios y trabajadores sobre cómo implementar el teletrabajo

El trabajo en casa se ha convertido en la mejor opción para evitar el contagio del COVID-19, por eso cada vez son más las compañías que lo aplican.

“La tarea corresponde a cada una de las entidades de empezar con esa intención de desplegar programas de teletrabajo, de hacer una evaluación de sus empleados, de las funciones que realizan, de todas esas actividades que están sujetas a realizarse de manera remota”, señaló Germán Camilo Rueda, viceministro de Economía digital.

Por esa razón, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se están brindado asesoría a través de la página www.teletrabajo.gov.co para aquellos empresarios que quieran acogerse a esta opción.

“Tenemos un acompañamiento gratuito, de manera presencial y virtual, para las personas, para las entidades que estén interesadas en desplegar esa figura de teletrabajo y tenemos un portal dispuesto para esto”, agregó Rueda.

El trabajo en caso es una práctica relativamente nueva en Colombia, por esto se debe tener en cuenta lo siguiente a la hora de realizarlo:

Dispóngase para el trabajo: Es importante que usted realice sus labores en un espacio adecuado para este fin.

“No caiga en la tentación de trabajar en la cama porque es muy rico, o el sofá, sino que utilice una mesa, o un escritorio y una luz que le permita de verdad trabajar”, indicó Alfredo Ángel, experto en comercio digital.

Cumpla con los horarios: Empiece y termine laboras a la hora que normalmente lo hace.

Esté disponible para sus jefes: Hay que generar confianza entre empleados y empleadores.

“Que no le pase que alguien lo llama y pasa una hora, dos horas y usted no devuelve la llamada o no dice nada porque ahí es donde la confianza empieza a perderse y los empleadores empiezan a decir es que esto no me está funcionando”, señaló Rangel.

Haga pausas activas: Tómese tiempo para un café o para caminar y regrese al trabajo.

Finalmente, al terminar sus labores, desconéctese, es importante cambiar el chip y sepa que aunque esté en la casa no debe trabajar hasta altas horas de la noche.