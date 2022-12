Peaje de Platanal: campesinos más pobres del Catatumbo terminaron engordando finanzas de Odebrecht

No solo el estado de la vía es deplorable, sino que lo recaudado entró a un concesionario que hace parte de la multinacional.

Todo el mundo habla del festival de sobornos que repartió Odebrecht a poderosos empresarios de la Costa, congresistas y hasta campañas presidenciales en 2014. Coimas derivadas de la polémica adición del contrato de la ruta del sol para la vía Ocaña-Gamarra, un proyecto de 676 mil millones de pesos.

No obstante, nadie habla del estado de esa vía y de un peaje que enriqueció a esa multinacional del soborno.

"Ciento cuarenta y dos mil millones de pesos giró el gobierno nacional a Odebrecht en agosto del año pasado, según la certificación que me da la ANI por un supuesto avance de obra del 20 por ciento. Vayan ustedes y se darán cuenta que no hay ni un 20 por ciento, hay mucho menos, pero lo peor de todo sí pagaron los sobornos, sí pagaron los sobornos a altos funcionarios del Estado y sí pagaron los sobornos a representantes a la Cámara de Norte de Santander y Sahagún, Córdoba", dice Edward Álvarez, dirigente social del Catatumbo.

Álvarez envió un derecho de petición a la Agencia Nacional de Infraestructura para aclarar muchas dudas respecto del proyecto, y algunas de sus respuestas resultaron desconcertantes. Por ejemplo esta:

"El avance de la obra, con corte hasta el 25 de enero de 2017, es del 29.9%".

Pero, además, la ANI aseguró que el peaje El Platanal, ubicado en esa ruta, ha recogido miles de millones de pesos que le fueron entregados a un concesionario integrado por Odebrecht.

Un absurdo, según Álvarez, pues la vía está a medio hacer, y los campesinos más pobres del Catatumbo terminaron costeando dineros que engordaron las finanzas de la polémica multinacional.

“Es un atraco formal por parte de la ANI y por parte del Gobierno nacional a los humildes campesinos de la región del Catatumbo”, dice Álvarez.

Con una perla más, el mismo documento resalta que la obra no es entre Ocaña y Gamarra, como se ha dicho hasta la saciedad.

“La obra no es Ocaña - Gamarra, que la obra es solamente Río de Oro – Gamarra. Es decir, ¿qué se hicieron los cinco kilómetros de Ocaña - Gamarra? ¿y por qué nos está diciendo mentiras el gobierno nacional de que es una vía Ocaña - Gamarra cuando no existe ese trayecto?

Noticias Caracol consultó a la ANI sobre esta denuncia, pero no obtuvo respuestas.

