Peajes en Colombia: minhacienda reveló las fechas de 2024 en las que se realizará el incremento

Este viernes, 24 de noviembre de 2023, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló las fechas en las que se dará el aumento de los peajes en Colombia durante el 2024.



En medio del Congreso Nacional de Infraestructura, realizado en Cartagena, el jefe de esta cartera confirmó que los incrementos de los peajes en Colombia se darán en dos periodos durante el próximo año. En ese sentido, dio a conocer que uno tendrá lugar el primero de enero y primero de julio.

“Con eso vamos a poner finamente en sintonía todo el proceso de los peajes y con eso resolvemos un problema que se tenía con los peajes que no son administrados con Invías. Con eso resolvemos y finalmente sabemos que los peajes siguen siendo un recurso cierto, con el cual se pueden seguir desarrollando obras”, sostuvo el ministro Ricardo Bonilla.

Cabe destacar que Ricardo Bonilla confirmó recientemente en Blu Radio que esta alza no se iba a aplicar en 2023, sino que quedaba postergada para el año entrante.

"No queremos que se nos dispare la inflación y tampoco que tengamos una afectación en la estructura económica mayor a la que ya tenemos", señaló el ministro de Hacienda hace unos días.

Publicidad

Semanas atrás, Bonilla también defendió la decisión de subir las tarifas de los peajes en Colombia, pues la consideró necesaria.

Según expertos y el propio ministro de Hacienda, no subirles a los peajes en Colombia durante el 2023 causó problemas en la estructura financiera de estos y de las concesiones viales que se financian con ellos.

“Los peajes quedaron desfinanciando los procesos de mantenimiento de muchas vías y la preocupación más importante es que, si bien el Gobierno puede recuperar o entregar los recursos al sector público para financiar la parte que no se cobró en peajes, no lo puede hacer con el sector privado. Esa preocupación de que no se puede hacer con el sector privado significa que es el sector privado el que está pidiendo hace rato que ajustemos esos precios”, explicó el funcionario en su momento.