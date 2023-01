Peatones son responsables de sus vidas cuando no usan puentes o se cuelan en TM

Así lo ratificó el Consejo de Estado tras fallar contra familia de un hombre arrollado por una patrulla policial. En 2018 han muerto 693 transeúntes en el país.

El peatón, según se estableció, atravesó una vía a pocos metros de un puente y al parecer intentaba colarse en Transmilenio.

Algunos transeúntes afirman que acatan las normas de tránsito, pero otros reconocen que por “ahorrar tiempo” se exponen en las calles.

Un fallo del Consejo de Estado señala que los peatones no tienen excusa para desatacar las normas y no pueden responsabilizar a los conductores de incidentes por accidentes.

Alejandro Maya, director de la Agencia de Prevención Vial, recalca que "no pueden cruzar las calles y las carreteras por las zonas donde no están definidas para ese caso; por ejemplo, si hay un puente peatonal, guste o no nos guste, nos corresponde utilizarlos y realizar los cruces donde está debidamente señalizado para los pasos peatonales".

En lo que va de año, 3 mil peatones han resultado lesionadas por imprudencias en las vías.

