“Pedimos que dejen pasar el oxígeno”: llamado por la escasez que empiezan a tener los hospitales

El Hospital Cardiovascular de Cundinamarca pidió un corredor humanitario ante la crisis de oxígeno que se registra, debido a las jornadas de bloqueos que dificultan su entrega.

“Les pedimos, con toda honestidad, que dejen pasar el oxígeno, que permitan a los médicos y a los auxiliares y a los jefes, nosotros estamos para servirles, estamos para salvar vidas, pero necesitamos que nos permitan abrir una comunicación o canal humanitario que permita el ingreso de nuestros elementos”, exclama un médico.

Publicidad

A través de este mensaje de urgencia, personal de salud les piden a quienes bloquean las vías del país priorizar la salud de los colombianos.

“Queremos pedirles a los manifestantes, de manera encarecida, que nos ayuden a continuar a servir a nuestros pacientes, que nos ayuden a salvar estas vidas”, dice el galeno.

Esto, debido a la alerta por desabastecimiento de medicamentos para UCI como sedantes y relajantes, por lo que EPS también hicieron un llamado.

“El derecho a la protesta no puede contraponerse al derecho que tienen los pacientes colombianos de cuidar y salvar su salud y su vida”, exclama Gustavo Morales, presidente de Acemi.

Publicidad

El miércoles en Bogotá se tuvo que cancelar la jornada de vacunación por las protestas y falta de transporte.

“Por favor, permitan el paso de las misiones humanitarias, la distribución de gases medicinales, y de oxígeno, y la continuación del plan nacional de vacunación”, subraya Morales.

Publicidad

Los pacientes con enfermedad renal crónica lanzaron una alerta al estar en riesgo por desabastecimiento de insumos para sus tratamientos. En un comunicado recordaron que, de no dializarse, un paciente renal podría perder la vida en solo tres días.

A este panorama se suma el riesgo de 300 pacientes con COVID-19 que se encuentran con ventilación en tres clínicas y hospitales del área metropolitana de Bucaramanga y requieren el oxígeno.

“Están a punto de morir si no tenemos ese líquido disponible en las próximas 24 horas, tenemos reservas para 24 horas los camiones no han podido salir de la planta de Tocancipá. Si no tenemos esos carrotanques recargando muchos pacientes irán a fallecer”, asegura Víctor Castillo, presidente del Hospital Internacional de Colombia.

Por más de tres días las principales vías de Santander han tenido bloqueos y quemas de peajes lo que ha imposibilitado la llegada del oxígeno.

Publicidad

Médicos y directivas de centros asistenciales pidieron a los manifestantes sensibilizarse con la situación que pone en riesgo la vida de los pacientes.

“Es un respetuoso llamado a los organizadores del paro, los manifestantes, para que permitan el transporte de oxígeno hacia las clínicas”, señala Camilo Pizarro, médico intensivista de la Fundación Cardiovascular.

Publicidad

“Pónganse la mano en el corazón y permitan que esos camiones que transportan el oxígeno y los insumos, al igual que medicamentos puedan llegar a los hospitales”, agrega Castillo.

Algunos centros médicos solo cuentan con oxígeno hasta el próximo viernes.