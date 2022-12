Pedirán revocar absolución a jefes de FARC por muerte de monseñor Duarte

"La Procuraduría presentará un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia en un término de 20 días aproximadamente" para tratar de que se condene a los miembros del llamado "secretariado" o máxima línea de mando FARC por el crimen de monseñor Isaías Duarte Cancino, informó? la oficina de prensa del Ministerio Público.

No se dieron a conocer de inmediato los argumentos mediante los cuales el organismo aspira a conseguir una sentencia condenatoria contra los máximos jefes de las FARC.

De todos modos la decisión que adopte la Corte Suprema sobre el caso no se conocerá pronto porque normalmente ese alto tribunal tarda entre tres y cinco años para fallar los recursos de casación.

El 15 de marzo pasado, la sala penal del Tribunal Superior de la ciudad de Cali revocó una condena a 25 años de cárcel impuesta en 2011 en contra de los líderes de las FARC por el caso de Duarte Cancino.

Entre los favorecidos con la absolución figuraron el máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko" o "Timaren Jiménez", y Luciano Marín, alias "Iván Márquez, jefe de los negociadores del grupo guerrillero en las conversaciones de paz con delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que se adelantan en La Habana desde finales de 2012.

Adicionalmente, el Tribunal Superior de Cali ordenó levantar las órdenes de captura que, por el asesinato del religioso, pesaban en contra de Timochenko, Iván Márquez y Jorge Torres Victoria, alias "Pablo Catatumbo".

El 20 de diciembre de 2011 un juzgado penal de Cali había condenado a los integrantes de la cúpula de las FARC a 25 años de cárcel como autores intelectuales del homicidio de monseñor Duarte, entonces arzobispo de Cali, perpetrado por pistoleros en una iglesia de esa ciudad la tarde del 16 de marzo de 2002.

El actual arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo el martes vía telefónica que el fallo absolutorio del 15 de marzo "no es el que nos preocupa".

"Lo que nos preocupa es el vacío de justicia y lo contradictorio de todos estos diversos fallos que se han proferido en distintas instancias y sobre distintos responsables del crimen" de quien fuera su antecesor, dijo Monsalve.

Agregó que él y a la Iglesia católica solo anhelan que se sepa la verdad del porqué del magnicidio.

Por eso consideró que el de monseñor Duarte debe ser elevado a la categoría de crimen de lesa humanidad para que este no prescriba y las autoridades puedan seguir investigando hasta dar con los responsables. "Lo importante es que se mantenga abierta la búsqueda de la verdad".

Por las leyes colombianas, un crimen como el homicidio prescribe o cesa la acción penal transcurridos 20 años. En varios otros crímenes de reconocidos personajes de la política colombiana, la Fiscalía y los juzgados han declarado esos homicidios como crímenes de lesa humanidad que, por normas locales e internacionales, nunca prescriben.

El actual arzobispo de Cali advirtió que, en todo caso, él no tenía elementos para asegurar que monseñor Duarte fue asesinado por las FARC. Sostuvo que no solo contra la guerrilla ha habido señalamientos por el crimen, sino también contra el narcotráfico.

En el fallo condenatorio de diciembre de 2011, el juzgado concluyó que "no cabe ninguna duda (de) que el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino se relaciona por su condición de religioso y en razón de esa investidura... No se puede dejar pasar que desde su despacho, a través de comunicados de prensa y en su condición de obispo de Cali, sentaba su protesta por los hechos reprochables en que incurría de manera permanente la guerrilla en este país".

En una entrevista con medios locales en 2003, Catatumbo negó cualquier relación de las FARC con el crimen del alto prelado. Sobre miembros actuales y ya fallecidos del secretariado de las FARC, que muy ocasionalmente reclaman la autoría de alguna acción, se han impuesto en el pasado al menos una docena de condenas por distintos casos que van desde secuestros hasta atentados.