Pelea entre limpiavidrios y conductor en Bucaramanga casi termina en tragedia: impresionante video

En Bucaramanga se presentó un nuevo caso de intolerancia. Esta vez un conductor y un limpiavidrios se fueron a los golpes por ese hecho, y ya hay varias personas capturadas.

El incidente ocurrió en la carrera 27 con calle 45 de la capital de Santander. De acuerdo con la primera versión de la Policía, el conductor de un vehículo se negó a pagarle a un limpiavidrios por sus servicios porque lo habría hecho sin autorización.

Por esta razón, se produjo una pelea en la que el limpiavidrios terminó en el piso. En las imágenes se ve que los amigos de este llegaron a apoyarlo y también golpean al dueño del vehículo, el cual se observa superado por el número de contrincantes y se sube al carro.

Uno de los hombres le lanza varios puños al panorámico y lo rompe, al mismo tiempo que el conductor enciende el carro, intenta huir y atropella al limpiavidrios que aún se encuentra en el piso.

Publicidad

La discusión se torna cada vez peor, pues varios hombres en su angustia se lanzan a golpear el carro y al conductor. Este da reversa, pero golpea a un vehículo que estaba detrás. Finalmente, el conductor termina estrellado contra un andén

Mientras tanto, la trifulca entre el limpiavidrios y el conductor genera un colapso vial en la zona, pues los carros ocupan ambos carriles.

Las personas presentes, además de grabar con su celular, empiezan a gritarles a los protagonistas de la trifulca para que calmen los ánimos antes de que ocurra una tragedia.

Publicidad

La Policía hizo presencia en el lugar y trasladó al primer limpiavidrios al Hospital local del Norte. Así mismo, constató que las otras personas involucradas en la pelea estuvieran bien de salud. Tres de ellos fueron capturados.

Por este hecho de intolerancia, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a través de su cuenta de Twitter, le pidió a Migración Colombia que identifique a estas tres personas que fueron capturadas, las cuales serían de nacionalidad venezolana, y que se inicie un proceso de deportación.

Esto es inaceptable. Los involucrados ya fueron capturados y los migrantes deben ser deportados. Solicito a la @PoliciaBmanga y @MigracionCol realizar operativos permanentes en los semáforos donde están estos personajes y le pido a la ciudadanía NO darles dinero. pic.twitter.com/gjY9Wfn2PP — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) March 29, 2023

Publicidad

En Bucaramanga hay opiniones sobre lo ocurrido. “A mí me partieron la parte de atrás por no darles la moneda. Entonces es muy complicado”, dice un conductor de la ciudad.

“Es que ellos son muy atrevidos, uno les dice que no, que no necesitamos limpiar lo que está limpio y no hacen caso. Entonces son atrevidos, pero también fue terrible lo que él hizo”, opina otra ciudadana.

En las próximas horas, la Policía de Bucaramanga dará una rueda de prensa para dar a conocer las decisiones sobre esta agresión en las vías de la ciudad.