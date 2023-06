Pelea entre mototaxistas deja un muerto en Bucaramanga

Una pelea entre mototaxistas ocurrida en el sector de La Isla, Bucaramanga , dejó a un ciudadano muerto. El hombre que perdió la vida fue identificado como Jorge Leonardo Mejía Ballesteros, de 34 años.

Información precisada por Blu Radio indica que, en horas de la mañana de este miércoles, 14 de junio de 2023, se presentó una acalorada discusión entre mototaxistas.

Al parecer, el conflicto comenzó por el territorio, pues tenían diferencias sobre quién merecía trabajar en el sitio.

Videos de cámaras de seguridad muestran como comenzó la disputa. Pese a que la víctima se alejó del lugar, un hombre lo persiguió y le disparó.

Jorge Leonardo Mejía se desplomó en la calle tras recibir el impacto con arma de fuego. Sus compañeros y allegados lo auxiliaron y rápidamente el ciudadano fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, el hombre terminó perdiendo la vida por la gravedad de la herida.

🔴#EnVideo ll Quedo registrado imágenes los eventos previos al lamentable crimen de Jorge Leonardo Mejía Ballesteros. La tragedia ocurrió en la carrera 17c con calle 56 en Bucaramanga, donde Mejía Ballesteros recibió tres disparos que le costaron la vida.https://t.co/t6nfAnigBn pic.twitter.com/tIxkZjvHzX — KÉ SE DICE (@kesedice) June 14, 2023

También en Bucaramanga , fue enviado a la cárcel Jorge Luis Quintero Ortega, un joven de 27 años que deberá pagar una pena de 25 años por tentativa de feminicidio.

Según la Fiscalía, el sujeto agredió con arma cortopunzante a su expareja, una joven de 17 años, en agosto de 2022, cuando ella se negó a regresar con él, esto después de una relación sentimental llena de maltratos y amenazas de muerte.

“Mi hija iba para la casa y el delincuente ese me la raptó. Él le puso un cuchillo en la espalda y le dijo que si no se iba con él la iba a matar y se subieron a un taxi. En el carro empezaron a discutir y en los semáforos del barrio Dangond, que estaban en rojo, ella se bajó y el hombre la alcanzó y la agredió con un cuchillo. Entonces ella lo empujó y ahí fue donde ella sintió que algo le bajaba por el cuello, era sangre, y ella cayó”, contó a Blu Radio Shirley Camargo, mamá de la menor.

Debido a las múltiples heridas que le causó Quintero, la adolescente quedó parapléjica. Ahora, la justicia en Bucaramanga actuó a su favor.

“El hombre le dio una puñalada que le dañó la médula ósea y ella no podía pararse, ella sitió un templonazo y ella cayó, y los médicos me dicen que mi niña va a quedar como está en la camita, como un bebé, porque ella no siente del busto para abajo, no siente nada, solamente siente los bracitos y la cabeza, de resto no siente nada en el cuerpo. Yo lo único que quiero es que me ayuden, que me den justicia, que no lo suelten, que no lo dejen suelto por nada del mundo, porque ese hombre es un peligro”, agregó la madre de la víctima.