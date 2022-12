¿Peor el remedio que la enfermedad? Critican proyecto de valorización

La inclusión de pasos deprimidos en la avenida Caracas es el mayor cuestionamiento que hicieron los concejales al proyecto que reformaría el cobro de valorización, radicado el pasado sábado.

Jairo Cardozo, concejal del Movimiento Mira, aseguró que "se debe construir no en esta fase sino más adelante, no por beneficio local sino por beneficio general y la cofinanciación del Gobierno nacional".

Por su parte, el concejal Juan Carlos Flórez dijo que "no apagaríamos el incendio que tiene indignada la ciudadanía y armaríamos un nuevo incendio, pasaríamos de Guatemala a Guatepeor".

Sin embargo, Diego García, concejal progresista, defiende la incorporación de esta obra en el proyecto.

"La Caracas está colapsada, no necesitamos tener un semáforo en cada cuadra. Hay que generar amplitud en el espacio público y hacer que el sistema sea más eficiente", explicó García.

Dos de los ponentes, Nelly Mosquera y Yesid García, ya tienen identificados los puntos positivos y negativos de la propuesta.

"Entraríamos a observar el mantenimiento y rehabilitación de las mallas viales y dejaríamos de hacer otro tipo de obras que consideramos que son pertinentes para la ciudad", aclaró Mosquera.

A su turno, el concejal Yesid García manifestó que "se tienen nuevos criterios mucho más equitativos y justos en el cobro de la contribución de la valorización. Le sirve a Bogotá y aplaza de manera definitiva el cobro de la valorización, eso es un alivio para los bogotanos".

Vea aquí el proyecto completo, las zonas de influencia de las obras y listado completo de obras por sector:

