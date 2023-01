Pérdidas materiales superan los $4 mil millones por fuertes lluvias en Chocó

Autoridades declararon la calamidad pública en seis municipios que han resultado afectados por la ola invernal en el occidente del país.

Quibdó despertó este martes con un aguacero que superó las 15 horas. Los deslizamientos e inundaciones se presentaron en cinco barrios de la capital del Chocó.

“Ya pasamos a alerta roja por unas afectaciones que se han presentado, los niveles del río Atrato están en aumento”, asegura Ilison Mosquera, coordinadora de la Unidad de Gestión del riesgo de Quibdó.

En Istmina, dicen los habitantes que han pasado cuatro días difíciles después de la creciente del río San Juan. Piden que el gobierno les envíe ayudas para superar la emergencia.

“Si me pudieran ayudar con algo. Perdí cuatro colchones, que me ayuden con dos, así no sean todos, pero por lo menos que me pudieran colaborar con algo”, pide Luz Mery Mosquera, damnificada.

En el municipio aún no se reactiva la economía y los comerciantes señalan que han perdido gran parte de sus productos.

“Se nos perdió un poco de cosas como plátano, limón, mejor dicho. También congeladores y, si no vendemos, no comemos”, dice Pedro Mosquera, vendedor.

Por su parte, la Cámara de Comercio del Chocó reporta millonarias pérdidas en el sector de la provincia de San Juan.

“Se cree que las pérdidas ascienden a más de cuatro mil quinientos millones de pesos”, afirma Elsa Paselia, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio.

Ante la situación de emergencia, los seis municipios afectados declararon la calamidad pública y, próximamente, lo hará el departamento entero.

En contexto:

