Pérdidas por descalabro de Juegos Nacionales superarían los $60.000 millones: contralor

"Lo lamentable, además de lo criminal del hecho, es la indiferencia", declaró Edgardo Maya.

“No hay ni un solo escenario terminado. Esos juegos nacionales tuvieron que realizarse en otra parte porque los contratistas no cumplieron”, aseguró el contralor Maya.

El exgerente de la firma en Colombia, Luis Rodrigo Uribe, reveló la ruta los sobornos y aseguró que contó con todos los avales desde España.

“Tengo que dejar en claro que mi participación en estos hechos la realicé siguiendo en todo momento las directrices que me dieron mis superiores en TYPSA”, sostuvo Uribe.

También ha tomado cartas en el escándalo la Fiscalía general de la Nación. El ente investigador firmará un convenio con su par en España para adelantar las pesquisas necesarias.

En la cruzada por determinar las responsabilidades de la multinacional española en este caso, también está el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“En el momento en que los señores de Typsa quisieron ser víctimas ante la Fiscalía nos opusimos. No entendemos cómo los jueces no les han quitado la personería jurídica, para que no operen en Colombia y menos en Ibagué”, declaró el mandatario.

El representante de Typsa en Colombia concedió una entrevista al portal elolfato.com en el que declaró: "le puedo asegurar que nos encontramos completamente indignados por esta situación que ha perjudicado tanto a nuestra empresa como a Ibagué y sus instituciones. (…) Hemos sido víctimas del abuso de confianza que se le dio a esta persona (Luis Rodrigo Uribe)".