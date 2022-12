¿Perdió su cédula? Crean banco de documentos en el Valle que ayudará a recuperarlo

La Policía Nacional ya puso al servicio de los vallecaucanos un banco de documentos, donde los ciudadanos podrán reportar su pérdida o verificar si han sido recuperados.

Para acceder a este servicio, las personas pueden dirigirse a la oficina del banco ubicada en la calle 14 # 29A-01, barrio Popular, de Tuluá, donde también se encuentran las instalaciones de la Policía de este municipio del centro del Valle del Cauca.

También, pueden hacerlo por la línea telefónica 2259615 en el horario de 08:00 a. m. a 12:00 a. m y de 2:00 p. m. a 05:00 p. m. o a través de la página web www.policia.gov.co , donde tendrán la posibilidad de gestionar por sí mismos la constancia de extravío de documentos y la denuncia respectiva para agilizar el proceso de recuperación.

Con el registro electrónico se reporta la pérdida de documentos a nivel central para alimentar una base única nacional administrada por la Policía Nacional, que permite hacer un seguimiento individual del caso específico y así evitar la comisión de delitos por uso ilegal de documentos extraviados.

Actualmente, según la Policía, más de 2200 identificaciones como cédulas de ciudadanía, libretas militares, licencias de tránsito, licencias de conducción, carnets de salud y contraseñas, reposan en el banco de documentos perdidos del Valle del Cauca.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos entregar cualquier documento que encuentren extraviado al policía del cuadrante, CAI o unidad de Policía más cercana, con el fin de ingresarlos al banco de documentos y así hacer más fácil su búsqueda por parte de su propietario.

Si el documento reposa en el banco de documentos de la Policía Nacional se arrojará el resultado con los datos del titular del documento y su ubicación, de lo contrario aparece el mensaje No se ha devuelto ninguna fila o No row returned, porque en la base de datos no reposa ningún documento asociado a ese número.

Si su documento se encuentra en el banco de documentos deberá:

1. Presentarse personal.

2. Presentar documento original en donde se verifique su plena identidad.

3. Reclamar su documento luego de diligenciar formulario de entrega.