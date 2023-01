Perdió su celular con imágenes íntimas y ahora estas aparecen en portales para adultos

La modelo Ana Tavera denuncia que delincuentes le piden dinero y verse con ella porque si no le irá aún peor. “Ya me cansé”, afirma.

Ana dice que los sujetos obtuvieron las fotos que había guardado en su celular y “empezaron a hacerme llamadas, a mandarme mensajes al WhatsApp, tienen mi teléfono, mis redes sociales, mi correo electrónico, y desde allí han venido amenazándome que si no les doy dinero ellos van a hacer públicas estas imágenes”.

Incluso, agrega, le han dicho “que si no me veo con ellos pues será aún peor. Ya me cansé”.

Denuncia también que los sujetos “tienen unos videos míos en otros portales, en el exterior, en portales para adultos, están dañando mi imagen”.

A la semana, en Colombia, siete personas son víctimas de sextorsión como esta joven modelo, que instauró una denuncia ante el Gaula de la Policía.