Perdió un primo en explosión en Tasajera y guarda la esperanza de la recuperación de su hermano

La historia de Álex Guzmán, uno de los habitantes de Tasajera, Magdalena , que presenció la explosión del camión cisterna, es un reflejo de la tragedia que están pasando varias familias de la zona.

Su primo José Luis Castillo estuvo internado en una clínica de Barranquilla, pero no logró sobrevivir. Ahora, Guzmán le pide a Dios por la recuperación de su hermano Luis Fernando, quien permanece en una clínica en Valledupar.

Según la Clínica Médicos de Alta Complejidad, en sus instalaciones se encuentran 10 heridos, estables, pero con pronóstico reservado. Este lunes, todos serán sometidos a un nuevo lavado quirúrgico.

Los cuerpos de cuatro de las cinco víctimas que fallecieron en Valledupar ya fueron trasladados a Tasajera, Magdalena.

“Todos vivimos en el mismo sector y me imagino el dolor ahora en el pueblo, como está la gente porque ellos no los lograron poder velar, solamente los transportaron y no los pudieron ver. Media hora les dieron para que los sepultaran”, cuenta Guzmán.

Siete días después de la tragedia en Tasajera, Magdalena , ya son 34 las víctimas mortales que cobra esta explosión registrada el pasado lunes 6 de julio.