Periodista Ana Vargas tiene cáncer de seno y le hace un llamado muy serio a cada mujer: “Tóquese”

La periodista Ana Vargas, de la mesa de trabajo de La W Radio en Miami, Estados Unidos, contó en sus redes sociales que hace unos dos meses fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa 3.

“Siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida tengo que compartir esta que no es tan buena”, expresó al revelar su cambio de look, luciendo su cabeza rapada.

“Tu mayor prioridad es salvar tu vida”, sostuvo Ana Vargas, que tiene 31 años y una bebé.

“Para mí es especialmente duro porque tengo una hija y me da miedo que algo me pudiera pasar y no pudiera estar en la vida de mi hija”, afirmó.

No obstante, es optimista porque después de “dos rondas de quimioterapia mi cuerpo está reaccionando bien, mi doctora está contenta, yo estoy contenta y tengo toda la esperanza de que voy a salir bien y voy a superar esta prueba que me ha dado la vida”.

Pero tras el diagnóstico de cáncer de seno, Ana Vargas les hizo una invitación a todas las mujeres y es que “si usted está en su casa, esta noche se toque, pero tóquese bien, manoséese, porque si yo lo hubiera hecho, si le hubiera parado bolas a mi cuerpo hace un año seguramente el tratamiento no fuera tan dramático y tan duro como lo es hoy en día”.

“Si me quiere hacer feliz a mí, esta noche tóquese”, reitera.