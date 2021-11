Periodista cercana a Álvaro Uribe se casa con Jorge Suárez, hijo de ‘el Mono Jojoy’

Una unión impensable se consumará este viernes en Bogotá, luego de un año de relación, la periodista Catalina Suárez, cercana a Álvaro Uribe, y Jorge Suárez, hijo del abatido guerrillero ‘Mono Jojoy’, contraerán matrimonio.

La relación contó con el beneplácito del mismo Uribe y Pastor Alape.

La historia completa de esta boda, publicada por El Espectador , ocupa hoy principales titulares y es tema de comentario en las redes sociales en Colombia.

“Si encuentras el amor de tu vida, aférrate a ese amor, sin dejar nunca de ser. Yo encontré el mío y es lo que importa. Abrazos y que los deseos de cada uno se les multipliquen”, es el mensaje con el que Catalina celebra tener a Jorge en su vida.

Pero, ¿cómo nació este romance?

Precisamente el acuerdo de paz, al que llegó el Gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla fue el punto de partida para que Jorge y Catalina se conocieran y enamoraran, aunque estuvieran en orillas distantes políticamente hablando. Ella no solo votó no en el plebiscito que buscaba la refrendación de esos acuerdos, sino que hizo una fuerte campaña en contra en las redes sociales.

“Él tenía muy claro que mi posición es de centroderecha y mi cercanía a Álvaro Uribe, y cuando yo me enteré de quién era su papá biológico, por supuesto que me sorprendí, pero creo que lo asimilé. Siempre he hablado del respeto a la diferencia”, dijo Catalina Suárez en W radio, emisora donde trabaja.

Se conocieron en un karaoke que ella hizo en su casa, y al que Jorge fue invitado por una amiga de Catalina.

Su relación se forjó con fuerza en la pandemia, pero prefirieron mantenerla en total discreción para evitar comentarios y ataques, especialmente en redes sociales teniendo en cuenta sus posturas.

Su historia para muchos es un ejemplo de lo que se puede lograr con la paz en Colombia. La pareja recibe el apoyo de sus seres queridos y también de muchos compatriotas que encuentran en su relación un motivo de inspiración.

La boda se realizará este viernes por lo católico, en as afueras de Bogotá.