Periodista de Cablenoticias relata agresión que sufrió: “También fue por asfixia mecánica”

La periodista de Cablenoticias Ana María Vélez denunció al aire que su vida estuvo en riesgo hace varios años, producto de una agresión de quien era su compañero sentimental.

El caso de Valentina Trespalacios , la DJ asesinada presuntamente por su novio, tocó su corazón y le hizo recordar esos difíciles momentos que también vivió producto de una agresión y la falta de ayuda sicológica y apoyo de la justicia colombiana, según relata.

“El fiscal me dijo ‘mira, yo creo que es un tema de violencia intrafamiliar, deberías charlarlo con él. Eso siempre terminan en reconciliación. Yo pienso que ustedes lo pueden hablar y arreglar’. Ya había avanzado también otro proceso psicológico, que no me ayudó mucho, ahí fue como toda esta presión y un poco de presión familiar. Algo permisivo que pasaba en la sociedad y era que lo que me había pasado era normal, que tenía unos tragos encima, que existía el amor y todo esto color de rosa. Y yo termino levantando la denuncia en contra de él”, explica la periodista de Cablenoticias.

La periodista Ana María Vélez aseguró que estuvo a punto de correr la misma suerte que sufrió la DJ Valentina Trespalacios.

“Lo que le pasó a Valentina Trespalacios también me sucedió a mí. La agresión que yo recibí también fue por asfixia mecánica, por ahorcamiento, de quien era mi pareja sentimental esos momentos”, explicó Ana María.

Más allá de relatar detalles de lo que le ocurrió, la periodista de Cablenoticias asegura que el Estado debe activar más mecanismos para proteger a las mujeres.

“La solicitud es que el presidente Gustavo Petro declare una emergencia nacional por violencia basado en género", dijo.

Ana María Vélez cree que se ha avanzado en materia de lucha por los derechos de las mujeres, pero, para ella, aún falta mucho camino por recorrer.

Si es víctima o conoce algún caso de violencia contra la mujer, denuncie.

Líneas de atención:

Línea nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320.