Periodista de Caracol Radio en Guaviare fue amenazado por supuesto disidente de las FARC

Gustavo Chica, periodista de Caracol Radio en Guaviare, denunció que fue amenazado a través de una llamada por un hombre que dijo ser de las disidencias de las FARC.



El reportero informó el pasado martes 12 de septiembre sobre el desplazamiento de una familia en Calamar a la que el grupo ilegal intentó robarle decenas de cabezas de ganado, además de asesinar a dos personas cercanas al dueño de las reses, datos entregados por las mismas autoridades de Guaviare.

Tras esa noticia, el periodista recibió una llamada de un hombre que dijo pertenecer a ese grupo armado. “Yo hago parte del Frente Primero Armando Ríos de las FARC-EP”, manifestó el criminal. Acto seguido le exigió: “No esté hablando... de nosotros. Nosotros con ustedes los periodistas no nos metemos”.

“Deje de hablar mierda de nosotros. Ustedes dicen que nosotros hemos robado ganado y un poco de maricadas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso”, agregó el sujeto, aseverando que “con ese ganado no pasó nada. Nosotros no hemos desplazado a nadie. No tenemos que meternos con la población civil. No tengo que darle aclaraciones a usted de nada de eso”.

Además de negar los hechos, el sujeto le recriminó al periodista de Guaviare por referirse al grupo ilegal como disidencias.

“Nosotros no somos disidencia, váyanse borrando eso de la mente. Eso lo inculcó la derecha (…) Bajarle a eso de estarnos diciendo disidentes del Frente Primero de ‘Iván Mordisco’, no señor. Nosotros no somos disidentes, porque los disidentes son quienes deciden irse de algún sitio, disidentes fueron los que entregaron las armas, nosotros no”, espetó.

Finalizó la llamada diciendo: “Solo le estoy diciendo eso. ¡Usted mirará! (…) Ventilen como es la situación y la realidad”.



Negociaciones con disidencias de las FARC

El Gobierno nacional y el grupo ilegal adelantan conversaciones para instalar una mesa de negociación con la que se busca, inicialmente, acordar un cese al fuego bilateral como el pactado con la guerrilla del ELN.

“Desde este periodo hasta la instalación de la mesa es un periodo en el cual no habrá cese al fuego, es la preparación de cese al fuego. Tampoco se han hecho anuncios unilaterales en relación a temas como las elecciones u otros temas de carácter humanitario”, explicó Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con el EMC, a comienzos de septiembre, cuando ambas partes anunciaron un acuerdo inicial.

El próximo 17 de septiembre nuevamente las delegaciones se reunirán en pleno para establecer la fecha definitiva de la instalación de la mesa de diálogo con el Gobierno y se espera anunciar los detalles de un eventual cese al fuego bilateral y nacional.