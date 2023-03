Periodista del Gol Caracol tiene millonaria deuda con bancos tras ser suplantado

El periodista del Gol Caracol Jhon Jairo Reyes está viviendo una verdadera pesadilla por la suplantación de la que fue víctima. A nombre de él sacaron tres créditos que suman 115 millones de pesos y ahora teme que, incluso, le puedan embargar el sueldo. Esta es la historia.

"No me he levantado, creo que estoy viviendo una pesadilla todavía, no me cabe en la cabeza cómo utilizaron, cómo me pasó a mí, a mucha gente le pasa este tema", manifestó Jhon Jairo Reyes.

Al periodista del Gol Caracol a falta de una deuda, le llegaron tres millonarias y sin que las hubiese solicitado.

Una por 10 millones, otra por 25 millones y otra por 80 millones de pesos de las que se dio cuenta a propósito de un crédito que solicitó y que le negaron porque estaba reportado en Datacrédito.

El periodista del Gol Caracol comentó que al asistir al banco le dijeron “’no, es que usted tiene un crédito por 35 millones de pesos y hay que empezar a pagar porque tiene un retraso de 6 meses’, le dije ‘no, un momentico, eso no es mío’".

Resulta que los delincuentes suplantaron su identidad, inventaron un correo y una dirección, todo a nombre suyo, y de una manera muy rápida sacaron millonarias sumas de dinero en préstamos ante la entidad bancaria y, a su vez, ante el Banco Popular.

"Es un crédito exprés, que es solamente presentar una cédula vía virtual, una foto y automáticamente a usted le entregan el crédito, así de fácil", recalcó.

Hoy ni el viaje que planeaba ni los proyectos que tenía a corto plazo los puede hacer porque está bloqueado financieramente y lo peor es que no entiende por qué su documento de identificación no aparece en las bases de datos.

"No aparezco, es como si no existiera, entonces me tocó solicitar a la Registraduría un documento donde diga John Reyes sí existe y que su número de cédula es este", contó el periodista del Gol Caracol.

Asimismo, manifestó que ni siquiera perdió la cédula, pues la suplantación que le hicieron fue con datos básicos, y que el banco sí se comunicó con él, pero no para verificar sus datos sino para realizar los cobros.

¿Por qué los delincuentes sacan tan fácilmente un crédito?

Expertos hacen un llamado a los bancos para que haya una mayor rigurosidad en el manejo de datos y en el estudio que hacen de un cliente al que le van a otorgar un crédito.

Jaime Rincón, director de operación y seguridad de Asobancaria, recomienda que si es víctima de suplantación debe poner la respectiva denuncia ante la Fiscalía y avisarle a su banco que ha sido suplantado, de tal forma que cancelen los productos que son materia de suplantación y, lo más importante, cuiden sus datos.

Entretanto, José Moreno Caballero, abogado experto en temas financieros, hizo un llamado a las entidades bancarias para que creen mecanismos más efectivos en la identificación de las personas que están solicitando créditos.

El Banco de Bogotá, una de las entidades con los que sacaron créditos a nombre del periodista del Gol Caracol, se pronunció y dijo que sí se trató de una suplantación y que le responderán a John Reyes con celeridad.

Esta acción es una que cientos de personas también solicitan porque, al igual que el periodista del Gol Caracol, han sido víctimas de suplantación.