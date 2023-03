Periodista Diana Camacho denuncia que coronel de la Policía la acosó: impactante relato

La periodista Diana Camacho denunció en redes sociales un caso de acoso sexual del que fue víctima hace algunos años y señaló a un coronel de la Policía. Todo ocurrió, según su relato, luego de que un conocido le recomendara ponerse en contacto con un uniformado por “cosas raras” que estaban sucediendo. Entre ellas, llamadas extrañas a su celular y a su casa, mientras cubría noticias judiciales.



Tras ponerse en contacto con el entonces coronel de la Policía, la periodista Diana Camacho acordó una cita con él en un restaurante ubicado en el centro de Bogotá para conocer los avances que tenía en su caso. Sin embargo, ocurrieron reprochables situaciones. Una vez en el lugar, el uniformado, según el relato de la reportera, pidió una botella de vino y, aunque a ella le pareció extraño, no le prestó atención de momento a ese detalle.

Después “me empezó a hablar de muchas cosas que no tenían que ver con mi caso. Me cuenta que está en una investigación, saca el arma y me dice que anda armado todo el tiempo, que él es el jefe de los investigadores y que tiene mucho poder. Ahí me empiezo a asustar un poco”, recordó.

Por ello, la periodista Diana Camacho señala que, al notar que el coronel no le entregaba mayor información sobre su situación, ella quiso abandonar el lugar, pero él se negó y al contrario le pidió acompañarlo más tiempo.

En un primer momento, aún en el restaurante, ella volvió del baño y él “me tomó del brazo, me sentó y me dijo: ‘Tómate este vino y luego yo te llevo’”. El coronel, además, le habría preguntado por su vida privada y hasta la invitó a Cartagena.



La periodista Diana Camacho también mencionó que la situación fue más allá, pues, aunque ella pidió un carro para irse del sitio, el hombre la tomó por el brazo nuevamente y la subió a su camioneta. En su incomodidad, la reportera le avisó, vía chat, a una amiga lo que estaba sucediendo y le envió su ubicación.

Del restaurante, el coronel le dijo a su conductor que los trasladara a una charcutería y allí, durante una conversación con el dueño de ese sitio, el policía aseguró que la periodista era su novia y la besó. “Yo ahí quedé congelada, no sabía qué hacer”, expresó.



Ella, dice, quiso irse nuevamente, pero el coronel de la Policía se negó y la montó de nuevo a su carro pidiéndole a su conductor llevarlos a su casa.

“Yo le dije: ‘por favor, no tiene que ser así’. Entré en pánico. Él empezó a tocarme la pierna y, de un momento a otro, él dijo que no iba a quedar como un violador” y se bajó del carro, ordenándole al conductor llevarla a su destino.

Pero, como si se tratara de una película de terror, cuando iban a la mitad del camino, el coronel de la Policía le escribió para amenazarla con decirle al chófer que se devolviera con ella.

“Gracias a Dios allí había un semáforo y me bajé. Estaba atacada llorando”, concluyó la periodista destacando que decidió contar su historia para “ser la voz de todas esas mujeres que decidieron callar y guardar silencio, como yo, por miedo a denunciar”.