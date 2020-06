Periodista en Puerto Boyacá denuncia que fue víctima de golpiza en represalia por sus publicaciones

Durlandy Giraldo Barrios, director del portal web de noticias Magdalena Centro Noticias, relata que fue víctima de una fuerte golpiza cuando salía en su bicicleta por el centro de Puerto Boyacá. Según el comunicador, este hecho derivó por varias denuncias realizadas en su página.

“Una persona me increpó por una denuncia que había sacado en su contra cuando conversaba con él, iba en mí bicicleta, aparecieron dos personas por la espalda, una de ellas con arma blanca. Me golpean primero en la cara, posteriormente me cogen del cuello y me hacen ir hacia una calle oscura, donde además de diferentes manifestaciones de violencia en mí contra, me robaron todo lo que tenía”, cuenta Giraldo.

Los periodistas del municipio rechazaron este ataque a la libertad de expresión.

“Vemos muy comprometida nuestra labor de informar, cuando se presentan este tipo de ataques. Es muy característico en esta región del Magdalena Medio que suceda esto y que a través de las redes sociales se generen discordias con los periodistas por solo el hecho de informar”, señala Edwin Josip Gómez Bautista, director del magazín Magmedio.

En Puerto Boyacá, por medio de texto, redes sociales, panfletos y llamadas telefónicas, otros periodistas han sido amenazados en el ejercicio de su profesión, por lo que piden mayor protección a las autoridades.

Publicidad

Según el mayor Edilson Pedroza, comandante del tercer distrito de Policía del Magdalena Medio, ya los supuestos agresores están individualizados.

“Se lograron ubicar estas personas, situación que se anexa a la denuncia que ya coloco el señor periodista, y además se procede a dar las correspondientes medidas de acompañamiento por parte de la institución”, manifiesta el comandante.