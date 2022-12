Periodista fue agredida sexualmente en TransMilenio y nadie la ayudó

La comunicadora tomó un articulado en el norte de la ciudad cuando sintió que un desconocido empezó a tocarla de manera abusiva.

Asegura que el miedo la consumió y que por eso no gritó mientras estaba a bordo del vehículo.

Relató que cuando llegó al Portal de la 80 pidió auxilio, pero que un funcionario de TransMilenio le dijo que no había ningún auxiliar de Policía en la plataforma.

La víctima de la agresión dice que buscó las ayudas anunciadas por el distrito para mujeres que fueran sometidas a abusos sexuales, pero que no encontró ninguna de ellas en el lugar.