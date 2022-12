Periodista Jineth Bedoya confrontó a paramilitar que la violó y acusó a general (r) Leonardo Gallego

Para el momento del abuso, en el año 2000, el oficial de la Policía se desempeñaba como director de la Dijín.

“Vengo con la cabeza en alto a enfrentar a mis victimarios”, declaró la comunicadora antes de entrar a la audiencia que se celebró a puerta cerrada.

Bedoya, aferrada al procurador Fernando Carrillo, cuestionó tener que volver al estrado pese a que ya había tenido que comparecer para relatar como sucedió la violación.

“Es inadmisible, hay unas declaraciones rendidas en el expediente que como lo sabe la opinión pública y el país esto lo que implica es una revictimización”, declaró Bedoya.

Luego de dos horas de diligencia, la periodista se vio visiblemente afectada.

“Acabo de ver cara a cara a uno de los hombres que me violó. Acabo de ver su cinismo, el que tienen muchos paramilitares y guerrilleros que han vulnerado los derechos de las mujeres de este país. Lo he identificado plenamente en audiencia otra vez y no voy a desistir a ir haya justicia”, dijo.

Así mismo, la comunicadora habló de los autores intelectuales que según ella, la violentaron por sus investigaciones.

“He mencionado abiertamente el nombre del general retirado de la policía José Leonardo Gallego, quien para el momento de mi secuestro era director de la Dijín”, señaló Bedoya.

En la audiencia, Jesús Emiro Pereira alias ‘Huevo de pisca', negó la autoría de los hechos.