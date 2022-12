Periodista que destapó escándalo del "Tolemaida Resort" fue víctima de atentado

Calderón "salió completamente ileso gracias a que logró lanzarse en medio de la noche al borde de la carretera, mientras estos sicarios disparaban al vehículo y dejaron cinco impactos", dijo el director de la revista, Alejandro Santos.

El atentado fue perpetrado el miércoles por la noche cuando Calderón se detuvo en un peaje de carretera, a unos 64 kilómetros de la capital bogotana, después de haber hablado con unas fuentes como parte de una investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de una base militar que también sirve de prisión.

Según dijo Santos a la emisora Blu Radio, antes de que se produjera el ataque, Calderón se dio cuenta de que claramente "lo estaban siguiendo".

"No sabemos si por las fuentes que contactó, pero por la sensibilidad de los temas que estaba tocando, las investigaciones que estaba haciendo y la manera como ocurrió esto, evidentemente no se trata de dos sicarios sueltos, sino de un tema mucho más delicado", apuntó.

Según el relato de Calderón a las autoridades, cuando se detuvo en el peaje un vehículo de color gris y con vidrios polarizados bloqueó el paso del suyo.

"Se bajaron dos personajes, lo llamaron por su nombre y apenas él contestó, le comenzaron a disparar", agregó Santos.

"Es un tema que no solo afecta a Ricardo como persona, a quien defendemos y apoyamos, es un atentado contra la libertad de prensa y el espíritu crítico de la investigación", agregó el director de la revista Semana en la víspera del Día Internacional de la Libertad de Expresión.

Por su parte, el director de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional, el general Jorge Nieto, dijo que las investigaciones comenzaron el mismo día del ataque, mientras que el comandante de las Fuerzas Militares, el general Alejandro Navas, remarcó su intención de que se conozca "la verdad".

"Vamos a reunirnos con los comandantes, queremos que digan la verdad. Vamos a colaborar con las autoridades iniciales para que se establezca la verdad", afirmó.

El director para América de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, consideró que es un "hecho de la mayor gravedad".

"Estamos muy alerta y muy preocupados por esta situación. Ojalá las autoridades policiales y de la Fiscalía logren determinar el origen de este atentado que retrotrae a Colombia a épocas que creímos que estaban superadas", dijo Vivanco.

"Ricardo ha hecho investigaciones para la revista Semana que han puesto en la mira a sectores poderosos muchas veces vinculadas al Ejército, pero también a paramilitares con conexiones con agentes de seguridad", dijo al evitar referirse a los posibles responsables.

"Hay sectores que quieren acallar al periodismo de investigación", señaló.

Entre otros asuntos, Calderón estuvo detrás de denuncias por seguimientos y escuchas ilegales hechas en la pasada década por la desmantelada agencia de inteligencia colombiana del DAS contra periodistas, magistrados y política de la oposición.