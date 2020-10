Periodista y toda su familia se contagiaron de coronavirus, pero uno de ellos no ganó la batalla

En 38 años de profesión, el periodista quindiano Óscar Hincapié jamás imaginó que, en la época más desafiante de la humanidad, tuviera que padecer junto a su familia la tragedia del coronavirus . En un periodo de 42 días, su nieta, sus dos hijos, su esposa, un hermano y él se contagiaron y, aunque la mayoría se recuperó, su hermano, que era taxista, falleció.

“Fue muy duro por el proceso de estar encerrados, por el proceso de saber que mi hermano se había muerto y no poderlo acompañar”, manifestó Hincapié.

Para el comunicador, el mensaje que deja la pandemia es de autocuidado y mucha responsabilidad.

“No vayan a reuniones donde hay aglomeración, guardemos el distanciamiento. Si no es necesario salir, no salgamos; si no es necesario meternos donde no tenemos que estar, no lo hagamos. Que nos autorregulemos, que nos cuidemos porque esto es realidad”, expresó.

En el Quindío, según cifras de la Secretaría de Salud, nueve de los 12 municipios tienen afectación alta, y los tres restantes, moderada. Hay 7.735 casos positivos, 5.095 recuperados y 197 fallecidos.

La ocupación de camas UCI está en el 80 por ciento y, como si fuera poco, el laboratorio departamental de salud aún no ha sido adecuado para mejorar el rastreo de casos.

Publicidad

“Estamos en una línea ascendente en este momento. El lunes fue uno de los días con más casos: 265 solamente para

Armenia y lógicamente estamos con las alarmas prendidas”, aseguró Gabriel Enrique Urrego, secretario de Salud.

En las calles se ve la indisciplina, personas consumiendo alimentos en vía pública, sin el tapabocas bien puesto y sin distanciamiento.

“La gente no sé si espera a tener una persona de su familia en una unidad de cuidado intensivo para darse cuenta de que esto es en serio. Están las puertas abiertas del Quindío, están abiertas las puertas de Armenia, pero cuidémonos y ayúdenos a cuidar a Armenia”, enfatizó el funcionario.

Por ahora, las autoridades realizan muestras en los barrios más afectados.