Periodistas de Noticias Caracol lucieron botón azul durante emisión: ¿a qué se debe?

Las periodistas de Noticias Caracol Catalina Gómez y Margarita Rojas lucieron en la emisión del mediodía de este lunes, 20 de noviembre de 2023, un botón azul. ¿La razón? Se conmemora el Día Mundial de la Infancia y 34 años de la promulgación de los derechos del niño.



Noticias Caracol se sumó a Unicef con la campaña ‘En tono azul’, para generar conciencia sobre la importancia de contar con entornos protectores, libres de violencia.

“Somos el mismo cielo pintado de azul”. Con este mensaje, Unicef hace un llamado para la protección de los derechos de los niños en Colombia que han sufrido de violencia, reclutamiento, desnutrición y abandono en el país.

"Sigue aumentando la violencia, especialmente hay un aumento de reclutamiento de niños, pero también en temas de desnutrición, falta de agua y también números preocupantes cuando hablamos de la calidad de educación, qué aprenden los niños", lamentó Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.



El año pasado, más de 21.000 niños y niñas sufrieron de desnutrición aguda, 2 millones no accedieron a agua potable, 2.600.000 no tuvieron educación y, entre 1990 y el 2017, 16.000 pequeños fueron víctimas de reclutamiento forzado, uso y utilización para el conflicto armado.

“Hoy como país, a cierre de septiembre, registramos una cifra de 71.000 niños y niñas que han llegado a ICBF con diferentes formas de vulneración de derechos. Deberíamos llegar a un caso cero, es decir, que no tengamos motivo de ingreso a ICBF, al sistema de protección”, señaló Adriana Velásquez, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Colombia está a tiempo de detener esas cifras. ‘En tono azul’ es una canción inspirada en pensamientos de más de 50 niños que creen que la realidad se puede cambiar.

“Esta canción es una maravilla porque en gran parte fue compuesta la letra por todos los niños de muchas comunidades que están por toda Colombia con muchas necesidades, y todos hablaron del cielo azul”, añadió Miguel de Narváez, compositor.

Ingrese a la página entonoazul.com y ayude con su donación para contribuir a las campañas que tiene el ICBF.