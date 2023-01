Personas con el mismo cargo pueden ganar diferente, advierte Corte Suprema

Alto tribunal indicó que el sueldo está dado por las responsabilidades que cada trabajador ejecuta y la diferencia en sí misma no es un acto discriminatorio.

"Igual trabajo, igual salario. Pero si hay un cargo donde un subdirector tiene que trabajar algo más que una mujer subdirectora que tiene menos responsabilidad de las funciones, no podemos exigir lo mismo", dice el viceministro de Relaciones Laborales, Carlos Baena.

El Ministerio de Trabajo reveló que en Colombia sí hay discriminación salarial.

Las empresas deben llevar un registro de los salarios y hay consecuencias de no hacerlo.

“La ley prevé que hay multas hasta de 150 salarios mínimos legales vigentes para las empresas que no tienen el registro en el momento en que un inspector haga una visita”, indicó Baena.

En el fallo, la corte señala que debe existir plena justificación en la asignación de salarios.