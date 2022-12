Pese a estar detenido, al ‘Ñoño’ Elías le sigue llegando su sueldo de $30 millones

No solo a él sino a todo el personal de su unidad legislativa, aunque no asista al Congreso. Algo similar sucede con el senador Musa Besaile.

Desde el pasado 10 de agosto, Bernardo ‘el Ñoño’ Elías se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá por el escándalo Odebrecht. Sin embargo, sigue recibiendo salario como senador.

Noticias Caracol obtuvo el recibo de pago correspondiente a septiembre, por un total de $29.814.276 pesos.

Y no solo él sigue devengando, su unidad de trabajo legislativo también ha recibido lo correspondiente a 50 salarios mínimos, es decir, cerca de 37 millones de pesos mensuales.

“Los trámites para proceder a suspender a un funcionario elegido popularmente son engorrosos y lentos. Después de que le decretan la privación de la libertad físicamente tenemos que esperar que se saque en limpio la providencia de la sala penal”, explica Gregorio Eljach, secretario del Senado.

El testimonio de Gabriel Dumar Lora que enloda al 'Ñoño' Elías |... La decisión de la Corte Suprema de enviar a Elías a la cárcel llegó el 6 de octubre a la comisión de ética del Senado. Cinco días después se emitió concepto a la mesa directiva, pero hasta este martes la plenaria tendrá conocimiento.

“No para aprobar o no, sino para informarle a la máxima autoridad y a partir de ahí queda automáticamente suspendido en el ejercicio de sus funciones”, añadió Eljach.

Noticias Caracol estuvo en la oficina del senador detenido Bernardo Miguel Elías, pero ninguno de los trabajadores de su UTL estaba presente, aunque siguen devengando salario.

El caso de Bernardo Elías no es el único de este tipo, el senador Musa Besaile, quien lleva casi un mes detenido, también sigue devengando.

“Hasta el viernes no había llegado la copia auténtica del auto que decreta la detención preventiva. La vamos a pedir para no cometer el error la constancia de la ejecutoria de esa providencia”, indicó Eljach.

Y aunque en el caso de Elías la plenaria lo suspenderá en las próximas horas, el cuestionado senador recibirá salario por los 24 días transcurridos de este mes de octubre.