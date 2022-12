Pese a que confesó haber matado a joven de 19 años, juez lo dejó en libertad

Indignados se encuentran los familiares de una joven de 19 años que fue asesinada por un compañero de trabajo, quien pese a confesar el crimen fue dejado en libertad por un juez de garantías.

Después de salir con ella, la víctima y el homicida dieron una caminata. Luego la golpeó en la cabeza y la estranguló.

Publicidad

“No entendemos cómo dejan en libertad a un tipo de eso. No sé qué pasa con el fiscal ni el juez. Sorprendidos todos. No sé por qué a ese tipo no lo han cogido”, declaró un tío de la fallecida.