Pese a que no hay corralejas por el COVID, jóvenes torean al virus simulando la tradición

Más de 100 jóvenes y algunos adultos se reúnen todas las tardes en unos palcos artesanales del barrio El Carmen, en el municipio de Bosconia , Cesa r , para simular las tradicionales corralejas, que, debido al coronavirus COVID-19 , fueron canceladas.

Las autoridades piden a la comunidad frenar estas prácticas, pues, en medio de la fiesta, no ha habido autocuidado para evitar la propagación del virus.

“Les pedimos a los padres que, por favor, tomen las medidas con sus hijos y que no permitan que este tipo de aglomeraciones se realicen, porque lógicamente podemos volver atrás al confinamiento y es lo que no queremos”, afirmó Edulfo Villar Estrada, alcalde de Bosconia.

Algunos habitantes del municipio justifican las aglomeraciones y las corralejas humanas, pues muchos primero quieren divertirse que cuidarse.

“En mi concepto, no es malo. Es una tradición que ellos están viendo para que no se pierda aquí en Bosconia, ya que este año no la hubo”, dijo Jairo Barrios, habitante del municipio.

Como medida de precaución durante las fiestas patronales de San Juan Bosco, la Alcaldía optó por la virtualidad.

Publicidad

“Nuestra administración ha tomado la decisión de hacer las festividades virtuales, un menor costo y el costo que genera la fiesta, de 130 y 140 millones de pesos, serán invertidos en salud, en dotar nuestro hospital para una mejor atención de nuestros ciudadanos”, anotó el alcalde.

En Bosconia, hay 776 casos confirmados de COVID-19, pero, a pesar de esta cifra, los niños torean al virus como si fuera un juego.