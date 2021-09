Pese a ser de los mejores estudiantes en el país, este joven no tiene un computador para estudiar

Brayan Orlando Daza Herrera es un joven soñador y apasionado por el estudio que ha recibido al menos 30 reconocimientos por su excelente rendimiento académico. Fue seleccionado entre 10 mil aspirantes de todo el país para un curso de programación de sistemas; sin embargo, no tiene un computador.

“Mantuve mi excelencia en el colegio en el 2016, fui ganador de ‘Pinta una Colombia en Paz’, donde escogían 15 dibujos de 6 mil a nivel Colombia”, contó Brayan.

“Fue uno de mis mejores si no el mejor alumno, se destacó por su extraordinario talento”, manifestó Nohora Romero, exprofesora de Brayan.

Vive en medio de dificultades: no tiene internet ni un computador; cuando ha tenido que recibir premios, no cuenta con el traje adecuado. No obstante, con su mamá, no pierde el entusiasmo por querer salir adelante.

“He intentado arreglarlo varias veces, pero ya definitivamente no funciona mi computador de 20 años”, expresó el estudiante de 17 años.

Hace unos meses, Brayan fue seleccionado por el Ministerio de Tecnologías para cursar un módulo de programación industrial creativa digital.

“Para entrar allí tuve que hacer una prueba por competencias de varios temas donde se presentaron alrededor de 10 mil personas, de ellas tuve el honor de ser el primero a nivel de mejor puntaje y mejor tiempo”, dijo Brayan Daza.

Sin embargo, el computador de la casa ya cumplió veinte años de viejo y ya no sirve.

“Por ahora, los trabajos que requiere la programación he estado en café internet, donde los he podido desarrollar con poca calidad, pero he cumplido a tiempo, aunque me gustaría subirle la calidad a mis trabajos a mi talento”, declaró Brayan.

“Ahora el problema más grande es el computador porque no tiene las capacidades que necesitan los muchachos para las tareas o para el curso que él tiene”, dijo Nubia Esperanza Herrera, madre de Brayan.

Este es un obstáculo que Brayan no quiere que afecte su mayor anhelo.” Tengo un sueño de crear un proyecto con programación e ingeniería civil”, expresó.

Brayan está convencido que lo mejor está por venir, espera llegar a la universidad y tener un computador que se ajuste a sus necesidades.