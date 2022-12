“Petro anunció que me declaraba la guerra”: Santos

El presidente Juan Manuel Santos aseveró este martes que en el caso del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la justicia colombiana funcionó y por eso fue acatada.

En entrevista concedida a Caracol Radio, Santos afirmó que, en el caso Petro, él cumplió con la Constitución y las leyes.

"Yo dije desde el primer día que estaba totalmente claro que mi proceder iba a ser un proceder de acuerdo a la Constitución, que juré cumplir, a las leyes, y por supuesto, defendiendo la institucionalidad", recordó el mandatario.

"Y así procedí durante todo este tiempo. No me aparté un milímetro de esa promesa y de lo que a mí me corresponde como presidente de la República", añadió.

Llamó la atención lo que comentó sobre la reacción de Petro al conocer la noticia de boca del jefe de Estado.

"Le expliqué que no tenía alternativa y que esperaba un manejo responsable de la situación, para que Bogotá recupere el rumbo y el potencial que tiene. Petro fue agresivo y anunció que las relaciones se rompían y que me declaraba la guerra", dijo Santos.

Gustavo Petro, vía Twitter, negó haberle declarado la guerra al presidente de los colombianos.

Yo no declaró guerra. Declaro la paz. La única guerra válida en Colombia, es la guerra contra la corrupción señor Presidente. — Gustavo Petro (@petrogustavo) abril 1, 2014

Con respecto al no acatamiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santos fue enfático.

"Las circunstancias no me obligaban a mí a acatar esas medidas cautelares, entre otras razones, porque la justicia colombiana operó". Según el mandatario, "haber acatado esas medidas cautelares sería una bofetada a la justicia colombiana, a las instituciones colombianas".