Petro busca “publicidad” y “victimizarse” con visita a Washington, dice presidente Santos

El mandatario calificó de “espectáculo” la presencia del precandidato en EE. UU. Añadió que “tal vez él es el candidato más protegido en este momento”.

"Yo no encuentro ninguna razón para que Petro se haya ido a hacer ese tipo de espectáculo, porque eso es lo que es. ¿Qué está buscando? Publicidad, victimizarse porque aquí tiene todas las garantías porque él sabe, él está en permanente contacto con las personas que le están dándole seguridad", dijo el jefe de Estado a la Revista Semana.

Petro acudió hoy en Washington a la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció un supuesto atentado que sufrió el pasado viernes y advirtió del "incremento de la violencia" y "la falta (de condiciones) cada vez más grande para llevar a cabo elecciones pacíficas" en Colombia.

En este sentido, Santos rechazó las agresiones sufridas por Petro en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, cuando la camioneta en que viajaba a un acto electoral fue blanco de ataques en un confuso hecho.

Según denunció Petro, el vehículo recibió varios impactos de bala, una hipótesis que la Fiscalía descartó luego de hacer un estudio técnico.

"No sé por qué acusó a la Policía de que le hizo una especie de emboscada, eso no es cierto, todo lo contrario, tal vez él es el candidato más protegido en este momento", dijo Santos.

Finalmente, agregó que "lo que pasó con Petro fue exagerado, y también Petro se encargó de exagerar con la acusación de que era un intento de asesinato, pues ya el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) dijo que no eran balas", aseguró Santos, quien reiteró su rechazo a cualquier tipo de violencia, incluyendo lo que pasó con el aspirante del movimiento Colombia Humana.

En Washington, Petro criticó "la actitud de diversas instancias gubernamentales, sobre todo la Fiscalía, displicente, que no garantiza transparencia" al investigar lo sucedido en Cúcuta.

Después de su visita a la OEA, el candidato tiene previsto acudir también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en 2014 le otorgó medidas cautelares cuando el entonces procurador y hoy también candidato presidencial, Alejandro Ordóñez, lo destituyó de su cargo como alcalde de Bogotá (2012-2015).